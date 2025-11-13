  1. Clients Privés
JO 2036 ou 2040 L'Afrique du Sud étudie une candidature

ATS

13.11.2025 - 11:45

L'Afrique du Sud a l'"intention» de «se porter candidate pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques» de 2036 ou 2040, a indiqué une ministre auprès de la présidence. L'identité de l'éventuelle ville hôte n'a pas été évoquée.

IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

13.11.2025, 11:45

Déjà premier pays du continent à avoir organisé la Coupe du monde de football en 2010, l'Afrique du Sud va entrer en «dialogue continu» avec le Comité international olympique, désormais présidé par la Zimbabwéenne Kirsty Coventry. Il s'agit d'un «engagement préliminaire et exploratoire», a expliqué la ministre sud-africaine Khumbudzo Ntshavheni lors d'un point presse jeudi.

Le Cap s'était portée candidate à l'organisation des JO 2004, finalement revenus à Athènes lors d'un vote en 1997. «Le gouvernement est convaincu que l'Afrique du Sud est prête et capable d'accueillir les Jeux olympiques, compte tenu des infrastructures dont elle dispose et du fait que les investissements nécessaires pour les améliorer ne sont pas considérables», a déclaré la ministre.

