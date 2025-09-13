  1. Clients Privés
Rugby Déroute historique des All Blacks face à l’Afrique du Sud

Nicolas Larchevêque

13.9.2025

L'Afrique du Sud a infligé à la Nouvelle-Zélande la plus grosse défaite de son histoire samedi à Wellington. Les Springboks ont corrigé les All Blacks 43-10 lors de la 4e journée du Rugby Championship.

L'Afrique du Sud n'a fait qu'une bouchée de la Nouvelle-Zélande samedi.
L'Afrique du Sud n’a fait qu’une bouchée de la Nouvelle-Zélande samedi.
KEYSTONE

Agence France-Presse

13.09.2025, 11:47

13.09.2025, 11:50

Un seul essai réussi, contre six pour les Sud-Africains: jamais battus par plus de 15 points en Nouvelle-Zélande, les All Blacks se sont littéralement écroulés sur leur pelouse maudite du Sky Stadium. Ils ont encaissé un 36-0 (!) en seconde mi-temps, cédant au passage aux Springboks leur place de numéro un mondial.

Plus gros revers à domicile des All Blacks (-33), qui n'avaient jamais été battus de plus de 15 points sur leur pelouse, cette défaite est même devenue la pire de l'histoire des hommes en noir avec le sixième essai de Pieter Steph du Toit à la 79e minute, transformé par Manie Libbbok. La plus large défaite de la Nouvelle-Zélande remontait à l'été 2023 quand l'Afrique du Sud, déjà, l'avait battue 35-7 à Twickenham à Londres avant le Mondial 2023 en France.

Avec cette victoire éclatante, les Springboks (10 pts) reviennent à une longueur des Wallabies australiens (11 pts), battus 28-26 samedi par les Argentins à Sydney, mais avec deux points de bonus. Ils sont désormais à la hauteur de la Nouvelle-Zélande et un point devant les Argentins, contre qui ils vont disputer leurs deux dernières rencontres de cette compétition.

