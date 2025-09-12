  1. Clients Privés
Eurobasket L’Allemagne et la Turquie s’affrontent pour le titre 

ATS

12.9.2025 - 18:17

La finale de l'Euro messieurs opposera l'Allemagne et la Turquie, dimanche dès 20h à Riga. Les Allemands ont dominé la Finlande (98-86) dans la première demi-finale, alors que les Turcs ont écrasé la Grèce (94-68) en soirée.

L'Allemagne de Dennis Schröder jouera la finale de l'Euro dimanche.
L'Allemagne de Dennis Schröder jouera la finale de l'Euro dimanche.
Keystone

Keystone-SDA

12.09.2025, 18:17

12.09.2025, 21:57

Championne du monde en titre, la Mannschaft retrouve ainsi la dernière marche de l'Euro pour la première fois depuis 20 ans et une finale perdue contre la Grèce. Elle fera figure de favorite en finale, tellement elle a su se montrer intraitable dans ce tournoi (aucune défaite, meilleure attaque).

Face à la Finlande, surprenante et méritante demi-finaliste, l'Allemagne s'est à nouveau appuyée sur ses deux stars Dennis Schröder et Franz Wagner. L'arrière des Sacramento Kings a compilé 26 points, 12 assists et 5 rebonds, l'ailier du Magic d'Orlando se faisant quant à lui l'auteur de 22 points et 5 rebonds.

Pour conquérir un deuxième titre continental après celui glané en 1993, l'Allemagne devra néanmoins venir à bout d'une équipe de Turquie qui a également remporté ses huit matches durant cette phase finale. Les Turcs sont quant à eux à la recherche d'un premier sacre européen (une seule finale, perdue, en 2001).

Vendredi, la Turquie a survolé les débats face à la Grèce de la star Giannis Antetokounmpo. L'homme du match fut Ercan Osmani, auteur de 28 points (18 en première mi-temps). Son compère Alperen Sengun a également brillé (15 points, 12 rebonds, 6 assists), alors que Giannis Antetokounmpo est resté discret (12 points seulement).

