Le président réélu de l'Agence mondiale antidopage (AMA), Witold Banka, s'est dit «très préoccupé» par «la politisation» croissante des efforts visant à lutter contre les substances interdites dans le sport. «Nous voyons de plus en plus de tentatives de politiser l'environnement antidopage», a-t-il soutenu lors d'une conférence de presse à Montréal, où est basé l'organisme international.

Le président de l’AMA, Witold Banka, alerte sur la politisation croissante de la lutte antidopage. EPA

Keystone-SDA ATS

«Il n'y a pas de place pour la politique ou les guerres de territoire dans la lutte pour un sport propre», a-t-il ajouté. Witold Banka et la vice-présidente Yang Yang ont été réélus jeudi par le Conseil de fondation du gendarme mondial de l'antidopage pour un troisième et dernier mandat de trois ans, qui se terminera fin 2028.

Banka s'en est pris à l'Agence américaine antidopage (Usada) et à son patron, Travis Tygart, avec qui les relations se sont dégradées après le scandale impliquant 23 nageurs chinois contrôlés positifs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo en 2021, mais non sanctionnés. Il a déclaré qu'il était toujours «très difficile de travailler avec M. Tygart», qui a accusé l'AMA d'avoir violé les règles et favorisé la Chine dans cette affaire.