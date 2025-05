Joao Almeida a remporté dimanche le 78e Tour de Romandie. Le Portugais a terminé 2e du contre-la-montre final à Genève derrière le Belge Remco Evenepoel, suffisant pour s'offrir le maillot jaune.

Joao Almeida s’est offert le maillot jaune. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le coureur de la formation UAE n'a pas failli après s'être mis en position idéale samedi lors de l'étape-reine. Devancé sur la ligne par Lenny Martinez (Bahrain) à Thyon 2000, Almeida ne comptait en effet que 3'' de retard sur le jeune Français au départ de ce chrono long de 17 km au bout du Léman.

Meilleur rouleur que Martinez, le Portugais de 26 ans n'a été battu que par le champion olympique et du monde de la spécialité, Remco Evenepoel. Ce dernier a ainsi atteint l'objectif qu'il s'était fixé en début de semaine: une victoire d'étape. Il a bouclé son effort avec 12'' d'avance sur Almeida et 18'' sur l'Italien Alberto Bettiol (Astana).

Le Brabançon a repris une partie du temps perdu lors de l'ascension vers Thyon 2000 samedi pour terminer à la 5e place du classement général (à 1'26''), juste derrière l'Italien Lorenzo Fortunato (Astana). Martinez (2e à 26'') et l'Australien d'UAE Jay Vine (3e à 41'') complètent le podium.

La domination d'UAE

Quatrième du dernier Tour de France, Almeida ajoute une belle ligne à son palmarès après ses victoires au Tour du Pays basque il y a un mois, au Tour de Pologne et au Tour du Luxembourg 2021, et ses titres nationaux sur route (2022) et en contre-la-montre (2021 et 2023).

«Je suis très heureux et très reconnaissant envers l'équipe pour le travail accompli tout au long de la semaine. Nous méritons cette victoire», a déclaré en conférence de presse celui qui est devenu le premier coureur lusitanien à remporter le Tour de Romandie.

Comme l'Espagnol Carlos Rodriguez, vainqueur en 2024, ce dernier a enlevé le maillot jaune sans victoire d'étape. Mais la formation UAE a tout de même fait forte impression sur les routes romandes, comme lors du Tour de Suisse 2024, que le Britannique Adam Yates avait dominé devant Almeida.

«C'est une preuve de notre force et de notre domination sur le circuit», a souligné le lieutenant de Tadej Pogacar, qui se voit bien triompher sur un grand Tour dans le futur. «En toute honnêteté, je pensais en être capable avant de m'imposer sur le Tour de Romandie. Je suis sur la bonne voie», a-t-il affirmé avec ambition.

Küng et Bissegger déçoivent

Dans le camp suisse, les Thurgoviens Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Stefan Bissegger (Decathlon-AG2R), spécialistes du contre-la-montre, n'ont pas réussi à briller dans la cité de Calvin. Küng a pris la 10e place, à 39'' d'Evenepoel, et n'a pas caché sa frustration au moment de rejoindre le bus de son équipe. Bissegger a lui fini 34e, à 1'17'' du Belge.

Roland Thalmann a pour sa part terminé meilleur suisse au classement général. Le coureur helvétique de la formation Tudor a décroché cette distinction honorifique malgré ses 26 minutes de retard sur Almeida. Son leader, le jeune Français Mathys Rondel, a de son côté signé une belle 9e place finale.

par Lucien Willemin