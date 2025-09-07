Déception pour les Suissesses dimanche à Champéry dans l'épreuve de Downhill des Mondiaux 2025. Lisa Baumann doit se contenter d'une 5e place, Camille Balanche terminant quant à elle 6e. Le titre est revenu à l'Autrichienne Valentina Höll.

Lisa Baumann n'a pu faire mieux qu'une 5e place à Champéry lors des Mondiaux 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lisa Baumann a payé cash une erreur commise sur le haut du parcours. La Neuchâteloise de 24 ans, qui a franchi la ligne d'arrivée avec 2''221 de retard sur la future médaillée d'argent Myriam Nicole, accusait ainsi déjà 1''5 de retard sur la Française après 30 secondes de course.

«Je suis partie directement à la faute», a regretté Lisa Baumann au micro de la RTS. «J'ai bien réussi à me reconcentrer, et j'ai bien roulé sur le reste du parcours. Mais je suis déçue», a-t-elle lâché alors qu'elle figurait encore sur le podium provisoire.

Au final, la championne d'Europe 2024 et vice-championne d'Europe 2025 a concédé 2''888 à Valentina Höll, laquelle a cueilli son sixième or mondial - le quatrième d'affilée ! Elle a échoué à 1''797 de la médaillée de bronze, la Française Marine Caribou, et termine au même rang que lors des Mondiaux 2024.

«J'ai senti beaucoup de pression au départ, je voulais vraiment bien faire», a expliqué à l'issue de la course celle qui avait cueilli l'or européen sur cette même piste un an plus tôt. «Terminer comme l'an dernier 5e des Mondiaux, ce n'est pas mauvais. Mais la déception est là», a répété la Neuchâteloise.

Balanche satisfaite

La future retraitée Camille Balanche a quant à elle lâché 4''063 sur Valentina Höll pour sa dernière course dans des Mondiaux. «La piste était sèche, parfaite. Je savais donc que ce serait compliqué pour moi car il faudrait prendre beaucoup plus de risques», a-t-elle souligné au micro de la RTS.

La championne du monde 2020 de la spécialité a en effet récemment avoué qu'elle ne se sentait désormais plus en mesure de prendre tous les risques nécessaires pour jouer la gagne. «Mais j'ai tout donné. J'ai pu savourer cette journée, et j'ai livré un bon run», a ajouté la Neuchâteloise de 35 ans.

Pas d'exploit non plus pour les descendeurs suisses dimanche, mais c'était en revanche attendu. Meilleur Helvète, Janis Lehmann s'est classé 44e d'une épreuve remportée par le Canadien Jackson Goldstone. Victime d'une crevaison sur le bas du parcours, le Fribourgeois Yannick Bächler s'est quant à lui classé 55e.