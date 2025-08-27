Des manifestants pro-palestiniens ont tenté mercredi de bloquer les coureurs de l'équipe Israel-Premier Tech, en plein contre-la-montre par équipes sur la cinquième étape du Tour d'Espagne, à Figueras, en Catalogne.

📹 Des manifestants propalestiniens, présents sur le parcours du contre-la-montre par équipes de la Vuelta, ont bloqué les coureurs de la formation Israel-Premier Tech ce mercredi pic.twitter.com/COBTyrqoGz — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 27, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Plusieurs individus portant banderoles et drapeaux palestiniens ont fait irruption en début de parcours pour barrer la route des cyclistes de l'équipe israélienne, créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams.

Sur une vidéo de la scène circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir trois personnes tenir une banderole avec l'inscription «La neutralité est une complicité, Boycott Israel» en Catalan, avant d'être écartés de la chaussée par des membres de l'organisation à moto.

Certains coureurs ont été contraints de ralentir pour éviter un accident, mais aucune chute n'a été signalée.

D'autres incidents similaires ciblant cette équipe avaient eu lieu en juillet dernier lors du Tour de France, où un militant pro-palestinien avait perturbé l'arrivée de l'étape à Toulouse.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1'219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 62'819 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués.