Coup d’arrêt L'Arabie Saoudite n'organisera pas les premiers JO de sport électronique

ATS

30.10.2025 - 13:34

Le Comité international olympique a renoncé à organiser en Arabie Saoudite les premiers Jeux de l'esport, prévus en 2027. C'est un coup d'arrêt pour cette nouvelle compétition autant que pour les ambitions sportives de la superpuissance du Golfe.

Le Comité international olympique a renoncé à organiser en Arabie Saoudite les premiers Jeux de l'esport (image d’illustration).
Le Comité international olympique a renoncé à organiser en Arabie Saoudite les premiers Jeux de l'esport (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

30.10.2025, 13:34

30.10.2025, 13:35

Le CIO et le comité olympique saoudien, qui avaient conclu en 2024 une alliance inédite pour douze ans autour de ce projet, «ont convenu d'un commun accord de mettre fin à leur coopération», a expliqué l'instance olympique sans en dévoiler les raisons.

Pas question pour autant, assure l'organisation basée à Lausanne, de renoncer à monter des Jeux de l'esport en parallèle de ses rendez-vous traditionnels, les Jeux olympiques et les Jeux olympiques de la jeunesse d'été et d'hiver. Soucieux depuis des années d'épouser l'évolution des pratiques sportives pour ne pas laisser vieillir son audience, le CIO recherche «un nouveau modèle de partenariat», «une nouvelle approche» des Jeux de l'esport qui reste à définir.

