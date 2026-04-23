«Moi non plus je n'y comprends plus rien», a avoué jeudi le président de l'UEFA Alexander Ceferin au sujet du manque d'uniformité dans les décisions arbitrales depuis la mise en place de l'aide vidéo à l'arbitrage.

Le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, s'est positionné sur l'arbitrage moderne. ats

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«Parfois, les supporters ne peuvent pas comprendre les interprétations différentes des règles d'un match à l'autre, et je les comprends: moi non plus je n'y comprends plus rien. Pour les mains par exemple, personne n'y comprend rien. Si c'est pénalty ou pas, si c'est intentionnel ou pas... Comment le savoir, tu n'es pas un psychiatre!», a lancé Ceferin lors de la conférence «The Forum», organisée à Madrid par Apollo Sports Capital, nouvel actionnaire majoritaire de l'Atlético.

«Ce que nous essayons d'expliquer aux arbitres, c'est que c'est l'arbitre sur le terrain qui décide. La VAR ne doit intervenir qu'en cas d'erreur claire et manifeste. Et les interventions doivent être courtes, pas comme certaines fois en Liga ou en Premier League, avec 10-15 minutes d'arrêt pour vérifier une action», a-t-il rappelé.

Le président de l'UEFA a estimé que la meilleure façon d'éviter les erreurs était «de respecter le plus strictement possible» le règlement de l'IFAB, regrettant que les clubs européens ne l'appellent que pour «se plaindre» et «jamais» pour reconnaître une décision en leur faveur.