Qualifs Euro dames Large victoire des Suissesses contre la Norvège

ATS

15.11.2025 - 19:09

La Suisse s'est relancée dans le 1er tour des qualifications de l'Euro dames. A Fribourg, elle a dominé la Norvège 71-33. Battue 85-64 en Grande-Bretagne mercredi, l'équipe de Suisse dames s'est donc parfaitement rachetée. Les joueuses du coach François Gomez ont facilement battu la Norvège samedi à Fribourg lors de la 2e journée.

François Gomez donne ses instructions
François Gomez donne ses instructions
ATS

Keystone-SDA

15.11.2025, 19:09

15.11.2025, 19:19

Les Helvètes n'ont pas connu de problème pour l'emporter, faisant la course en tête d'un bout à l'autre d'une rencontre à sens unique. Les Norvégiennes n'ont pas eu voix au chapitre: elles ont été dominées dans tous les compartiments du jeu.

Cette première fenêtre de qualifications se terminera mardi, avec pour les Suissesses la réception de l'Autriche à St-Gall. Les trois dernières journées sont programmées en mars 2026, avec un seul match à domicile pour la Suisse (le 11 face aux Britanniques). Les deux premiers du groupe – ainsi que les trois meilleurs troisièmes – décrocheront leur ticket pour le 2e tour qualificatif.

