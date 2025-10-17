Flurina Rigling a remporté la médaille d'argent du kilomètre contre-la-montre lors de la première journée des Championnats du monde sur piste à Rio de Janeiro.

La para-cycliste zurichoise de 29 ans a réalisé un chrono de 1'20''299, s'inclinant de très peu face à la Brésilienne Sabrina Custodia da Silva, auteur d'un nouveau record du monde en 1'20''020.

Pour Flurina Rigling, il s'agit déjà de la douzième médaille aux championnats du monde sur piste depuis sa première participation en 2022. D'ici dimanche, la Zurichoise a des chances de médaille dans trois autres disciplines. Son épreuve de prédilection, la poursuite individuelle, est toutefois remplacée au programme par une course éliminatoire lors de ces championnats du monde.