Basketball Las Vegas rejoint Phoenix pour une finale inédite en WNBA

ATS

1.10.2025 - 08:59

Les Las Vegas Aces de la MVP A'ja Wilson ont fini par triompher du Fever d'Indiana 107-98 après prolongation mardi pour remporter leur série 3-2. Les Aces rejoignent le Phoenix Mercury en finale WNBA.

A'ja Wilson et les Las Vegas Aces ont décroché leur place en finale de la WNBA.
A'ja Wilson et les Las Vegas Aces ont décroché leur place en finale de la WNBA.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

01.10.2025, 08:59

A domicile, Las Vegas a réussi à se qualifier pour une quatrième finale dans la ligue de basket nord-américaine en six saisons, dans le sillage d'A'ja Wilson (29 ans), quadruple MVP impériale mardi avec 35 points et 8 rebonds.

Mais les Aces, deuxièmes de la saison régulière et attendues à ce niveau, ont tremblé jusqu'au bout face à la résistance héroïque du Fever, pourtant privé petit à petit de toutes ses joueuses majeures.

Pour la première fois, la finale sera disputée, comme en NBA, au meilleur des sept matches. Las Vegas, titré en 2022 et 2023, aura l'avantage du terrain et recevra le premier match dès vendredi.

