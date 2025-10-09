  1. Clients Privés
Basketball Las Vegas et A'ja Wilson à un succès du titre en WNBA

ATS

9.10.2025 - 07:51

Las Vegas est à un succès du titre en WNBA. Les Aces mènent 3-0 face au Phoenix Mercury en finale des play-off après être allés s'imposer 90-88 mercredi en Arizona dans l'acte III.

A'ja Wilson (à gauche) et les Aces sont à une victoire du titre en WNBA.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

La quadruple MVP A'ja Wilson a inscrit le panier de la victoire à la dernière seconde. Las Vegas, qui dispute sa quatrième finale en six saisons, aura l'occasion de décrocher un troisième titre après 2022 et 2023 dès vendredi lors du match 4. Cette finale se joue pour la première fois au meilleur des sept rencontres.

Impériale depuis le début des play-off, l'intérieure A'ja Wilson a encore assumé son statut et réussi une action décisive de grande classe qui va contraindre Phoenix à l'exploit pour renverser cette finale. Elle a ainsi conclu une nouvelle partie exceptionnelle avec 34 points, 14 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres.

«Je voulais juste faire le boulot. La coach (Becky Hammon) a dessiné un système pour moi et m'a juste demandé de l'exécuter. Elle n'a pas eu besoin de trop détailler, j'avais compris la mission (...) on avait besoin de ce panier, je n'ai pas regardé qui était devant moi, peu importe», a commenté la championne olympique 2024 pour le diffuseur ESPN.

