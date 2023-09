La Team Lausanne a signé un bel exploit sur le World Tour de 3x3 ce week-end, remportant le Challenger de Sansar.

Gilles Martin en action KEYSTONE

Qualifiée pour la phase à élimination directe en ayant pourtant perdu un match en poule, la Team Lausanne a sorti le grand jeu dimanche en Mongolie. Gilles Martin, Westher Molteni et Carlos Martinez, associés ce week-end au Français Raphaël Wilson, ont dominé les Portoricains de San Juan 21-12 en finale. Ils ont ainsi obtenu leur ticket pour le Masters de Chengdu (21/22 octobre).

Team Fribourg se manque

La Team Fribourg a pour sa part connu l'élimination dès la phase de poules du Masters de Constanta, pour lequel il s'était qualifié en terminant 2e du Challenger de Pristina en juillet. Jonathan Dubas, Paul Gravet et les frères Natan et Thomas Jurkovitz, qui ont été battus 21-13 par Amsterdam et 21-13 par Princeton, ont terminé au 11e rang.

ats