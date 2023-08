Lors du tournoi de Lausanne comptant pour le World Tour, les locaux ont été battus en finale. Anvers a dominé les Vaudois 22-19.

Gilles Martin et Lausanne battus en finale de leur tournoi. KEYSTONE

Après deux finales perdues en 2017 et 2022, Gilles Martin et ses coéquipiers n’avaient pas envie de laisser passer leur chance une troisième fois. Malheureusement et alors qu’ils menaient 18-14, les Vaudois se sont peut-être crus trop beaux et les Belges ont pu les piéger à distance.

La veille lors des qualifications, les Vaudois s’étaient pourtant imposés 21-17 face aux Belges. Pour atteindre leur troisième finale à Ouchy, les Lausannois ont dominé les Espagnols de Sant Feliu 21-9 en quarts. Ils ont rencontré davantage de résistance en demi-finale face aux Lituaniens de Marijampole pour une victoire 21-16.

ats