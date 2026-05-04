La Badminton Lausanne Associations a défendu victorieusement son titre dans les Interclubs. En finale, la BLA s'est imposée dans le derby vaudois face au BC Yverdon-les-Bains.

La Badminton Lausanne Associations a défendu victorieusement son titre dans les Interclubs (image d’illustration) IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Samedi, la situation semblait compromise pour Lausanne pendant longtemps: Yverdon menait déjà 3-0 puis 4-1 avant que les visiteurs ne parviennent à égaliser à 4-4. La victoire du duo Alexander Dunn/Robin Gerber a été particulièrement importante pour Lausanne: après avoir été menés de deux sets, ils sont revenus au score et ont finalement remporté la partie après avoir sauvé une balle de match.

Le lendemain, la BLA a pris un départ fulgurant et a remporté les quatre premiers matches. Il ne manquait donc plus qu’un point, que Dounia Pelupessy a finalement assuré en quatre sets en simple dames contre Julie Franconville (5-2 au final dimanche). Le dernier simple masculin n’a donc pas été joué.

Le troisième titre de Lausanne au cours des quatre dernières saisons est principalement dû à la grande profondeur de son effectif. Elle a notamment permis de compenser l’absence, pour cause de blessure, des membres de l’équipe nationale suisse Minh Quang Pham et Caroline Racloz lors de la finale. Malgré cette courte défaite, Yverdon peut se montrer satisfait de sa saison: pour le BCY, il s’agissait de la deuxième finale en trois saisons.