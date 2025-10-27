Un Néerlandais condamné pour viol sur mineure en 2016 s'est vu refuser un visa par l'Australie pour les Mondiaux. Ceux-ci auront lieu à Adelaide du 14 au 23 novembre.

Steven van de Velde se voit refuser le visa pour les Mondiaux à Adélaïde (image d’archives). IMAGO/ANP

Keystone-SDA ATS

Steven van de Velde (31 ans) avait 19 ans lorsqu'il a été reconnu coupable de relations sexuelles avec une enfant de 12 ans. Il a purgé une partie de sa peine au Royaume-Uni avant d'être transféré aux Pays-Bas, où il a finalement été libéré et a repris le volleyball en 2017.

«Nous étions conscients de ce risque», a déclaré la fédération néerlandaise dans un communiqué, compte tenu de la politique stricte de l'Australie en matière de délivrance de visas aux personnes condamnées. La fédération a déclaré avoir soumis tous les documents aux autorités australiennes et expliqué pourquoi elle estimait qu'il devait être autorisé à jouer.

«Cette décision est acceptable non seulement pour moi, mais aussi pour le reste de l'équipe avec laquelle nous avons travaillé en étroite collaboration toute l'année», a réagi l'intéressé dans un communiqué. Le joueur a déjà admis qu'il s'agissait de «la plus grosse erreur de sa jeune vie».

La participation de Steven van de Velde aux Jeux olympiques de Paris 2024 avait soulevé la question de savoir si l'on devait admettre aux JO des sportifs ayant été condamnés pour abus sexuels. Lors de sa première apparition, il avait été hué et avait interdit de séjour au village des athlètes.