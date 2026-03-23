«J'ai hâte d'arriver». Lancé depuis décembre dans un périlleux tour du monde à la voile contre les vents et les courants dominants, le marin Guirec Soudée devrait toucher terre en fin de semaine à Brest, nouveau record et exploit inédit à la clef.

Agence France-Presse Clara Francey

Ce père de deux enfants, qui s'était fait connaître avec une longue aventure en bateau autour du monde de 2014 à 2018 accompagné de sa poule Monique, n'en est pas à son premier voyage au long cours.

Mais, joint par l'AFP au beau milieu de l'Atlantique après 85 jours de mer éreintants en solitaire à bord de son maxi-trimaran MACSF, il était obligé de reconnaître, souriant malgré tout: «le bateau commence à fatiguer un peu... moi aussi d'ailleurs».

Il est le premier marin à avoir amené un multicoque aussi loin dans l'histoire des tentatives de tour du monde à la voile «à l'envers», c'est-à-dire en passant d'abord par le Cap Horn puis par le Cap Leeuwin et enfin celui de Bonne Espérance.

Seuls cinq navigateurs, tous en monocoque, ont bouclé en solitaire un tel voyage, jugé bien plus engagé qu'une tentative normale d'ouest en est. Le temps de référence est détenu depuis 2004 par Jean-Luc Van Den Heede (122 jours et 14 heures).

Arrivée dans le week-end

«C'est un défi qui m'impressionne et que je n'aurais jamais été capable de relever, je pense», a avoué Thomas Coville, récent vainqueur du Trophée Jules-Verne, célèbre record autour du monde à la voile en équipage.

Si tout va bien, Guirec Soudée devrait franchir la ligne d'arrivée au large d'Ouessant aux alentours de samedi, en un peu moins de 100 jours, l'objectif qu'il s'était fixé en s'élançant il y a trois mois du même endroit.

«Quand je suis parti, c'était la première fois que je me trouvais seul sur ce type de bateau. Il y a des moments compliqués... J'ai parfois dû rallonger la route à cause de la météo. Mais je suis très heureux d'être là aujourd'hui», a-t-il expliqué.

Après le Cap Horn en janvier, il avait notamment dû remonter très au nord, loin de la route la plus directe, pour éviter des conditions trop rugueuses et préserver son bateau, bien plus gros, instable et fragile qu'un monocoque.

Il en a profité pour passer près de destinations célèbres, comme l'île de Pâques ou bien plus tard Sainte-Hélène en remontant l'Atlantique Sud, quitte parfois à perdre quelques heures.

Cargos et bobos

«Parfois les planètes étaient trop bien alignées. Habituellement, c'est un peu le souci des courses autour du monde, tu passes à côté d'endroits magnifiques, mais tu as rarement le temps d'en profiter», a raconté Soudée, 23e du dernier Vendée Globe.

Depuis quelques semaines, il a toutefois largement mis de côté les contemplations pour passer définitivement en «mode record», en passant plusieurs heures chaque jour à vérifier l'état de chaque pièce de son bateau géant malmené par les océans.

«Au moment où on a cette discussion, je graisse mon pied de mât. Je profite de chaque moment d'accalmie pour m'occuper de tous les petits détails à bord, car le bateau a pas mal de problèmes», a-t-il détaillé.

Le marin doit notamment composer avec un safran tribord endommagé par une collision avec un engin de pêche après le cap de Bonne-Espérance, zone qui a failli coûter cher à sa tentative.

«Je n'ai vraiment pas été loin de me prendre un gros cargo qui ne répondait pas à ma radio. J'ai dû manoeuvrer au tout dernier moment pour l'esquiver. Le trafic maritime en remontant a été difficile à gérer avec un aussi gros bateau», a-t-il souligné.

Lundi, le MACSF de Guirec Soudée approchait des Açores, avant d'entrer dans le Golfe de Cascogne, dernière difficulté: «j'ai fait une bonne partie du boulot, mais il peut encore se passer énormément de choses». «Tant que la ligne n'est pas franchie, je reste concentré», a-t-il assuré.