Voile Le bateau Mapei abandonne la première étape après la collision

ATS

11.8.2025 - 21:55

Au lendemain de sa spectaculaire collision au large de Kiel avec le bateau suisse Holcim-PRB, le Mapei de l'Italien Ambrogio Beccaria a abandonné la première étape de The Ocean Race Europe. Cette course par étapes en équipages met aux prises plusieurs des voiliers du Vendée Globe.

«Bien que contraint à l'abandon sur cette première étape (Kiel-Portsmouth), l'équipe étudie toutes les possibilités d'être au départ de la deuxième manche (Portsmouth-Carthagène), prévue le 17 août à 16h55», a indiqué l'équipe Mapei dans son communiqué.

Dimanche, les Imoca Holcim-PRB de la Néerlandaise Rosalin Kuiper et Mapei de l'Italien Ambrogio Beccaria se sont heurtés avec leurs appendices latéraux deux minutes après le passage de la ligne de départ, alors qu'ils naviguaient bord à bord au près serré (en remontant le vent).

Les deux monocoques, à bord desquels personne n'a été blessé, ont très vite fait demi-tour pour rentrer au port et effectuer les réparations nécessaires.

Accident rarissime. Voile : spectaculaire collision au départ d’une célèbre course en Allemagne

Accident rarissimeVoile : spectaculaire collision au départ d’une célèbre course en Allemagne

L'équipage de Paul Meilhat en tête

Le bateau Holcim-PRB, dont la coque a été percée dans l'accrochage, est également en réparation au port de Kiel, a indiqué la formation suisse sur Instagram, sans plus de précision sur l'état de son bateau ou une reprise éventuelle de la course.

En mer, le bateau Biotherm de Paul Meilhat était en tête à 20h30 (18h30 GMT), avec 16,2 milles nautiques d'avance sur le Paprec Arkéa de Yoann Richomme. Les cinq équipages en course sont entrés lundi en mer du Nord et devraient rallier Portsmouth, en Angleterre, jeudi.

