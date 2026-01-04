  1. Clients Privés
Dakar 2026 Le Belge De Mévius vainqueur de la première étape

ATS

4.1.2026 - 14:36

Le Belge Guillaume De Mévius (Mini) a remporté dimanche à Yanbu la 1re étape du Dakar 2026 au terme de 305 kilomètres de spéciale chronométrée. Il a devancé de 40 secondes la Dacia du Qatari Nasser Al Attiyah.

De Mévius remporte la 1re étape du Dakar 2026 (image d’archives).
De Mévius remporte la 1re étape du Dakar 2026 (image d’archives).
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.01.2026, 14:36

Le pilote privé tchèque Martin Prokop (Ford) a complété le podium à près d'une minute trente à la fin d'une journée qui a vu le Français Sébastien Loeb (10e sur Dacia) concéder plus de trois minutes. Vainqueur du prologue et en tête lors de plusieurs pointages le Suédois Mattias Ekstrom (Ford) a finalement échoué en 4e position.

Sur deux roues, c'est l'Espagnol Edgar Canet qui s'est imposé sur KTM. Déjà vainqueur du prologue, il a donc conforté son avance au général. Il a précédé son coéquipier australien Daniel Sanders, tenant du titre, et l'Américain Ricky Brabec.

