Le Belge Guillaume De Mévius (Mini) a remporté dimanche à Yanbu la 1re étape du Dakar 2026 au terme de 305 kilomètres de spéciale chronométrée. Il a devancé de 40 secondes la Dacia du Qatari Nasser Al Attiyah.

De Mévius remporte la 1re étape du Dakar 2026 (image d’archives). EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le pilote privé tchèque Martin Prokop (Ford) a complété le podium à près d'une minute trente à la fin d'une journée qui a vu le Français Sébastien Loeb (10e sur Dacia) concéder plus de trois minutes. Vainqueur du prologue et en tête lors de plusieurs pointages le Suédois Mattias Ekstrom (Ford) a finalement échoué en 4e position.

Sur deux roues, c'est l'Espagnol Edgar Canet qui s'est imposé sur KTM. Déjà vainqueur du prologue, il a donc conforté son avance au général. Il a précédé son coéquipier australien Daniel Sanders, tenant du titre, et l'Américain Ricky Brabec.