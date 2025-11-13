  1. Clients Privés
«La chose la plus mesquine» Le biathlon français secoué par un nouveau scandale interne !

Syl Battistuzzi

13.11.2025

Dans le biathlon français, après la fraude à la carte de crédit de la star Julia Simon, un nouveau scandale secoue l'équipe nationale féminine. Jeanne Richard est soupçonnée d'avoir manipulé le fusil d'une coéquipière.

Jeanne Richard aurait manipulé l'arme de sa coéquipière.
Jeanne Richard aurait manipulé l'arme de sa coéquipière.
KEYSTONE

Syl Battistuzzi

13.11.2025, 12:02

D'après les médias français «Dicodusport» et «Le Dauphiné», Jeanne Richard aurait manipulé en secret l'arme de sa collègue Océane Michelon. Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique et coéquipière, aurait été témoin de la scène et aurait surpris Richard en flagrant délit.

On ignore pour l'instant la nature exacte des modifications, voire même si une quelconque modification a été apportée. Aucune confirmation officielle n'a également été faite quant à un éventuel impact sur le fonctionnement ou la précision du fusil.

Biathlon. «Je ferai de mon mieux pour être fair-play» - La «victime» de Simon se confie

Biathlon«Je ferai de mon mieux pour être fair-play» - La «victime» de Simon se confie

L'ex-biathlète Björn Ferry s'est dit choqué par ces accusations. «C’est l’une des choses les plus mesquines qu’on puisse faire. C’est comme si un skieur de fond mettait de la colle sur les skis d'un rival ou dévissait une fixation. Manipuler le matériel d’un concurrent est très incorrect. Si vous faites une chose pareille à un membre de l’équipe, j’ai du mal à comprendre comment vous pouvez appartenir à une équipe nationale», a déclaré le champion olympique 2010 de la poursuite à la chaîne suédoise «SVT».

Richard nie les accusations, mais a été brièvement suspendu

Richard conteste catégoriquement ces accusations. La Fédération Française de Ski (FFS) s'est saisie de l'affaire en interne, mais n'a pas encore engagé de procédure disciplinaire officielle. Selon plusieurs médias, l'incident aurait été étouffé en interne afin de ne pas perturber la préparation de la saison.

En 2025, Richard a terminé quatrième de l’épreuve «mass start» aux championnats du monde de Lenzerheide. Au début de la préparation estivale de cette année, l'athlète de 23 ans a été brièvement exclue - sans doute en lien avec cet incident - mais a récemment repris la compétition.

Lors de la dernière saison, elle a longtemps porté le maillot bleu de leader du classement des moins de 23 ans en Coupe du monde. Après un week-end raté lors des finales à Oslo, elle a dû le céder lors de l’ultime course à sa coéquipière... Océane Michelon, dont elle aurait manipulé l'arme.

Affaire de vol et escroquerie. Coup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !

Affaire de vol et escroquerieCoup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !

L'équipe de France féminine de biathlon fait la une des journaux depuis quelques temps. Il y a quelques semaines, le scandale de fraude à la carte bancaire impliquant Julia Simon a secoué le pays. Cette dernière a utilisé des cartes de crédit volées à sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet pour acheter sur internet des marchandises d'une valeur de 2’500 euros. Simon, dix fois championne du monde de biathlon, avait avoué les faits devant le tribunal et a été suspendue un mois par la fédération française.

En tant qu'observateur neutre, assister au dîner de Noël de l'équipe de France de biathlon serait sans aucun doute passionnant. Les sujets de conversation piquants ne manqueraient certainement pas...

Une image des temps meilleurs : l’équipe française de biathlon dans une ambiance de fête.
Une image des temps meilleurs : l’équipe française de biathlon dans une ambiance de fête.
KEYSTONE

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

