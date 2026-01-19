Le Brésil va envoyer 14 athlètes aux Jeux olympiques de Milan Cortina (6-22 février), un record pour des JO d'hiver pour le pays sud-américain, a annoncé lundi le Comité olympique brésilien (COB).

Lucas Pinheiro Braathen sera de la partie pour ces JO 2026. AP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Lucas Pinheiro Braathen (ski alpin), Nicole Silveira (skeleton) et Edson Bindilatti (bobsleigh) seront les principales têtes d'affiche de la délégation auriverde.

Le précédent record pour le pays avait été établi à Sotchi en 2014, avec 13 athlètes.

«C'est une étape importante pour les sports d'hiver au Brésil», a déclaré le chef de mission de la délégation, Emilio Strapasson, cité dans un communiqué du COB. «Cela accroît la visibilité des athlètes et inspire les nouvelles générations.»

Né à Oslo, en Norvège, Braathen est l'un des plus grands espoirs du Brésil, qui aspire à devenir le premier pays d'Amérique du Sud à remporter une médaille aux Jeux olympiques d'hiver.

Le skieur de 25 ans est monté neuf fois sur le podium en Coupe du monde de ski alpin, la dernière fois dimanche dans le slalom de Wengen (Suisse), qu'il a terminé à la deuxième place.

Silveira, quant à elle, a conquis trois podiums lors des épreuves de Coupe du monde de skeleton. Elle avait pris la 13e place aux Jeux de Pékin en 2022.

Enfin, Bindilatti participera pour la sixième fois aux Jeux olympiques en bobsleigh. Il s'était classé 29e sur 30 en bob à deux à Pékin, devançant seulement la Jamaïque, et 20e en bob à quatre, là aussi sur 30 équipages.

Il y a quatre ans, à Pékin-2022, le Brésil avait envoyé 10 athlètes, le plus grand nombre parmi les délégations sud-américaines présentes à l'événement.