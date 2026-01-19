  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 Le Brésil envoie une délégation historique pour Milan Cortina

Melchior Cordonier

19.1.2026

Le Brésil va envoyer 14 athlètes aux Jeux olympiques de Milan Cortina (6-22 février), un record pour des JO d'hiver pour le pays sud-américain, a annoncé lundi le Comité olympique brésilien (COB).

Lucas Pinheiro Braathen sera de la partie pour ces JO 2026.
Lucas Pinheiro Braathen sera de la partie pour ces JO 2026.
AP

Agence France-Presse

19.01.2026, 22:57

Lucas Pinheiro Braathen (ski alpin), Nicole Silveira (skeleton) et Edson Bindilatti (bobsleigh) seront les principales têtes d'affiche de la délégation auriverde.

Le précédent record pour le pays avait été établi à Sotchi en 2014, avec 13 athlètes.

«C'est une étape importante pour les sports d'hiver au Brésil», a déclaré le chef de mission de la délégation, Emilio Strapasson, cité dans un communiqué du COB. «Cela accroît la visibilité des athlètes et inspire les nouvelles générations.»

Né à Oslo, en Norvège, Braathen est l'un des plus grands espoirs du Brésil, qui aspire à devenir le premier pays d'Amérique du Sud à remporter une médaille aux Jeux olympiques d'hiver.

Le skieur de 25 ans est monté neuf fois sur le podium en Coupe du monde de ski alpin, la dernière fois dimanche dans le slalom de Wengen (Suisse), qu'il a terminé à la deuxième place.

Silveira, quant à elle, a conquis trois podiums lors des épreuves de Coupe du monde de skeleton. Elle avait pris la 13e place aux Jeux de Pékin en 2022.

Enfin, Bindilatti participera pour la sixième fois aux Jeux olympiques en bobsleigh. Il s'était classé 29e sur 30 en bob à deux à Pékin, devançant seulement la Jamaïque, et 20e en bob à quatre, là aussi sur 30 équipages.

Il y a quatre ans, à Pékin-2022, le Brésil avait envoyé 10 athlètes, le plus grand nombre parmi les délégations sud-américaines présentes à l'événement.

Les plus lus

Un ticket d'entrée à un milliard de dollars pour siéger au «Conseil de paix» de Trump
Le tunnel du Gothard fermé après un accident
Michel Platini dégomme Gianni Infantino : «Il a viré autocrate»
Groenland : Trump durcit le ton sur les surtaxes douanières
Une CAN 2025 minée par les polémiques arbitrales
Au Kamtchatka, des masses de neige ensevelissent des immeubles entiers