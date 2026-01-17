  1. Clients Privés
Européens de luge Un bronze plein de promesses en vue des JO pour Maag

ATS

17.1.2026 - 18:02

Natalie Maag a créé la surprise aux Européens d’Oberhof. La lugeuse zurichoise a décroché le bronze.

Natalie Maag en pleine action sur sa luge.
Natalie Maag en pleine action sur sa luge.
KEYSTONE

Keystone-SDA



Elle a aussi marqué des points de Coupe du monde dans cette épreuve disputée sur sa piste d’entraînement où elle réside temporairement durant la saison.

JO 2026 – Luge. L’ambition grandissante de Natalie Maag, espoir de médaille

JO 2026 – LugeL’ambition grandissante de Natalie Maag, espoir de médaille

Maag n’a cédé que 0''28 à la Championne d’Europe allemande Merle Fräbel. Il ne lui a manqué que 0''02 pour l’argent qui est allé à l’Autrichienne Lisa Schulte.

Un deuxième succès 

La Zurichoise remporte sa deuxième médaille individuelle lors d’un grand rendez-vous après l'argent du sprint en 2024. Elle confirme sa bonne préparation en vue des JO de Cortina dans trois semaines. Après une fin de saison dernière tonitruante avec deux podiums, une 5e au général de la Coupe du monde et aux Mondiaux de Whistler, Maag avait lancé cette l’année olympique avec de grandes ambitions.

Luge. Final de toute beauté : Maag termine sur le podium

LugeFinal de toute beauté : Maag termine sur le podium

Elle n'avait jusqu’ici pas obtenu les résultats espérés. Lors de ses cinq premières courses de Coupe du monde, elle s’est classée 7e, 7e, 11e, 15e et 8e.

