Jean Le Cam (Tout commence en Finistère – Armor-Lux), en choisissant de poursuivre sur sa route à l'est en descendant plein sud le long des côtes africaines quand la quasi totalité de la flotte se recalait à l'ouest, est parvenu à rester en tête du Vendée Globe au classement de 07h00 (GMT+1) dimanche.

AFP Gregoire Galley

Au petit matin, le doyen de la course (65 ans) comptait 20 milles nautiques d'avance sur son premier poursuivant Alan Roura (Hublot), et 35 sur Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), troisième de cette 10e édition de le course à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Mais les vents faiblissaient à l'est alors qu'ils forçaient à l'ouest.

La septième nuit de course a été marquée par l'avarie survenue sur Bureau Vallée, barré par Louis Burton qui, après avoir entendu un «gros crac», a constaté des fissures sur le pont de son bateau. Même si la structure de l'Imoca pouvait être affectée, Burton a décidé de rester en course.