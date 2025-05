L'ancien pistard britannique Chris Hoy, sextuple champion olympique, qui avait annoncé être atteint d'un cancer incurable l'an dernier, a donné de ses nouvelles, indiquant que son état était stable et qu'il appréciait «la vie plus que jamais».

Chris Hoy avait remporté deux médailles d'or aux JO de Londres en 2012. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je vais bien. J'ai l'impression d'être entré dans une phase de stabilité en ce moment et je me sens bien, je fais de l'exercice, du vélo, je m'occupe. Le plus important, c'est que le cancer n'est pas la première chose à laquelle je pense le matin en me réveillant et la dernière chose à laquelle je pense le soir en me couchant», a déclaré l'Écossais de 49 ans mardi à la chaîne Sky Sports.

Le sextuple champion olympique et champion du monde à 11 reprises avait révélé en octobre que le cancer dont il souffrait était incurable, et qu'il lui restait entre deux et quatre ans à vivre selon les médecins. Il a raconté son histoire dans un livre intitulé «My Toughest Race Yet» ("Ma course la plus difficile à ce jour", en français).

Il goûte plus que jamais à la vie

Chris Hoy avait expliqué à l'époque suivre un traitement, notamment une chimiothérapie.

«Je pense que nous avons pris un rythme qui fait partie de notre vie et que nous gérons tout cela et continuons à avancer. J'ai l'impression d'avoir vécu l'une des périodes les plus chargées de ma vie, ces derniers mois, à tout faire: m'amuser, m'occuper de ma famille, travailler, voyager» a déclaré le Britannique, dont la femme Sarra est atteinte d'une forme agressive de sclérose en plaques.

«Je suis constamment sous médicaments, sous traitement, mais cela n'interfère pas trop avec ma vie et le plus important, c'est que ça marche, donc en ce moment je suis stable et tout va bien. Et je veux battre le fer tant qu'il est encore chaud».

Chris Hoy, qui avait pris sa retraite sportive en 2013, a encore souligné «apprécier (la vie) plus que jamais». «Il ne s'agit pas seulement (...) de faire des choses énormes, il s'agit d'apprécier le plaisir quotidien et banal de la vie».