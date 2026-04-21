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Athletissima Le carré d'as de l'athlétisme suisse présent à la Pontaise

ATS

21.4.2026 - 12:06

Le carré d’as de l’athlétisme suisse tiendra bien sûr l'affiche à Athletissima le 21 août prochain. Audrey Werro, Simon Ehammer, Ditaji Kambundji et Angelica Moser seront présents à la Pontaise.

Ditaji Kambundji dans ses oeuvres l'an dernier à la Pontaise.
Ditaji Kambundji dans ses oeuvres l'an dernier à la Pontaise.
IMAGO/Beautiful Sports International

Keystone-SDA

21.04.2026, 12:06

21.04.2026, 12:22

Audrey Werro disputera le 800 m, Simon Ehammer le concours de la longueur, Ditaji Kambundji le 100 m haies dont elle est la Championne du monde en titre et Angelica Moser le concours de la perche qui se déroulera à la Pontaise contrairement à l’épreuve masculine organisée la veille en City Event. Ces quatre athlètes endossent le rôle d’ambassadeurs de la manifestation.

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Les organisateurs annoncent également les venues d’autres athlètes suisses de tout premier plan. Jason Joseph, le Champion d’Europe du 200 m Timothé Mumenthaler, Léonie Pointet, Emma Van Camp, Sarah Atcho-Jaquier et Ajla Del Ponte dont le retour progressif au premier plan sera particulièrement scruté seront ainsi également de la partie.

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