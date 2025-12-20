Fribourg Olympic n'a pas fait de détails lors de la 13e journée de SBL. Les Fribourgeois ont dominé les Lions de Genève, champions en titre, 87-61.

Les champions genevois balayés par Fribourg Olympic (image d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Alors qu'ils avaient subi leur première défaite de la saison le week-end dernier à Neuchâtel, les joueurs de Thibaut Petit n'ont cette fois pas commis la même erreur. Face à ceux qui les avaient privés du titre ce printemps, les Fribourgeois ont été moins maladroits que les Genevois. Boris Mbala a par exemple sorti un 0/7, Paul Gravet un 1/6 et Isaiah Williams un 2/10. Seuls Gilbreath (18 pts) et Solcà (17) ont été à la hauteur.

Grosse performance côté Olympic pour Bryan Colon avec ses 24 points.

Dans les deux autres parties de la journée, Union Neuchâtel a dominé Monthey 87-81, alors que les Starwings sont allés s'imposer à Nyon 89-84.