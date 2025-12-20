  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

SBL Le champion corrigé : Genève subit la loi de Fribourg

ATS

20.12.2025 - 21:13

Fribourg Olympic n'a pas fait de détails lors de la 13e journée de SBL. Les Fribourgeois ont dominé les Lions de Genève, champions en titre, 87-61.

Les champions genevois balayés par Fribourg Olympic (image d’archives).
Les champions genevois balayés par Fribourg Olympic (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.12.2025, 21:13

Alors qu'ils avaient subi leur première défaite de la saison le week-end dernier à Neuchâtel, les joueurs de Thibaut Petit n'ont cette fois pas commis la même erreur. Face à ceux qui les avaient privés du titre ce printemps, les Fribourgeois ont été moins maladroits que les Genevois. Boris Mbala a par exemple sorti un 0/7, Paul Gravet un 1/6 et Isaiah Williams un 2/10. Seuls Gilbreath (18 pts) et Solcà (17) ont été à la hauteur.

Grosse performance côté Olympic pour Bryan Colon avec ses 24 points.

Dans les deux autres parties de la journée, Union Neuchâtel a dominé Monthey 87-81, alors que les Starwings sont allés s'imposer à Nyon 89-84.

Les plus lus

Affaire Epstein: l'administration Trump critiquée
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
C'est ici que les Suisses préfèrent passer leurs vacances pendant les fêtes
Les Bâlois tenus en échec par un Servette pourtant diminué
Stocks d'huile d'une entreprise genevoise bombardés
Le conducteur d'une Tesla percute une voiture de police sur l'A1