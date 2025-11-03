Star du patinage artistique, Ilia Malinin a établi un nouveau record du monde pour un programme libre lors du Skate Canada à Saskatoon grâce à un show aérien spectaculaire. L'Américain a obtenu 228,97 points pour sa performance, améliorant son propre record de 1,18 point. Le champion du monde a réalisé six quadruples sauts.

Keystone-SDA ATS

«J'ai presque eu l'impression d'être en pilotage automatique», a déclaré Malinin (20 ans) qui, avec 333,81 points cumulés entre le court et le libre, a manqué d'un point et demi le record en la matière détenu depuis 2019 par son compatriote Nathan Chen. Néanmoins, il évolue dans une ligue à part: il a distancé l'Estonien Aleksandr Selevko, 2e, de 76,60 points à Saskatoon.