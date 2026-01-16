Oklahoma City demeure la référence en NBA. Le Thunder a dominé les Houston Rockets 111-91 avec un Clint Capela resté sur le banc.

Keystone-SDA ATS

OKC a fait la différence dans le dernier quart. Après avoir abordé la dernière période avec seulement deux points d'avance, les visiteurs ont clairement pris le large et ont remporté leur cinquième victoire consécutive, la 35e en 42 matches cette saison. Shai Gilgeous-Alexander a été le meilleur marqueur du Thunder avec 20 points.

Avec un bilan de 23 victoires en 38 matches, l'équipe de Capela occupe elle toujours la 6e place de la conférence Ouest, ce qui lui assure une place directe en play-off.