Snowboard Ayumu Hirano se blesse sévèrement au visage à Laax

Clara Francey

22.1.2026

Le champion olympique japonais de snowboard Ayumu Hirano s'est blessé au visage et souffre de plusieurs fractures, mais il va malgré tout tenter d'être suffisamment rétabli pour les Jeux de Milan Cortina qui débutent dans quelques jours (6-22 février), selon la Fédération japonaise de ski (SAJ).

Ayumu Hirano et sa médaille d'or olympique.
Ayumu Hirano et sa médaille d'or olympique.
KEYSTONE

Agence France-Presse

22.01.2026, 08:28

22.01.2026, 09:12

Le snowboarder aux dreadlocks, qui avait battu la légende Shaun White pour remporter l'or à Pékin 2022, a chuté en finale du concours de halfpipe de Laax samedi. Sa tête a violemment heurté la neige et il a quitté les lieux le nez en sang et avec une coupure à la bouche.

La Fédération japonaise de ski a indiqué mercredi qu'après avoir effectué des examens médicaux, Hirano souffre de «plusieurs fractures et de contusions», mais les os ne sont pas déplacés.

Selon la SAJ, le champion nippon, âgé de 27 ans, «devrait reprendre progressivement l'entraînement quand les gonflements et la douleurs s'estomperont». Il va se soigner au Japon.

La compétition de halfpipe, pour laquelle le natif de Murakami est un des favoris, se déroulera le 11 février. Ayumu Hirano, médaillé d'argent aux Jeux en 2014 et 2018, avait également participé aux Jeux de Tokyo en 2021 en skateboard.

