L'Australien Cam McEvoy, champion olympique du 50 m nage libre aux JO de Paris, a dénié jeudi toute légitimité au record revendiqué par un nageur grec utilisant des produits dopants ainsi qu'aux futurs «Enhanced Games», des «Jeux améliorés» où le dopage sera autorisé et encadré.

Cam McEvoy, champion olympique aux JO de Paris, a dénié jeudi toute légitimité aux futurs «Enhanced Games». IMAGO/AAP

Keystone-SDA ATS

Mercredi, lors de la conférence de présentation de cet évènement qui doit avoir lieu fin mai 2026 à Las Vegas, les organisateurs ont assuré, vidéo à l'appui, que le Grec Kristian Gkolomeev, qui portait également une combinaison interdite en compétition, avait nagé le 50 m nage libre en 20''89, soit plus rapidement que le record du monde du Brésilien Cesar Cielo (20''91 en 2009).

«Cela ne compte pas en aucune manière lorsque vous vous dopez ou portez une combinaison interdite, ou les deux», a réagi McEvoy. «Cela n'a aucun rapport avec les compétitions olympiques ou les championnats du monde sur 50 mètres, ni avec les classements internationaux qui les accompagnent».

Natation, athlétisme et haltérophilie au programme

Son compatriote James Magnussen, double champion du monde du 100 m nage libre (2011 et 2013) et triple médaillé olympique, fait partie des premiers sportifs engagés dans le projet. L'évènement proposera du 23 au 25 mai 2026 des compétitions de natation (50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon), d'athlétisme (60 m, 100 m, 100 m haies et 110 m haies) et d'haltérophilie au Resorts World à Las Vegas.

Les «Enhanced Games» promettent des primes de 500'000 dollars par épreuve, avec un bonus d'un million de dollars en cas de «record». L'organisation a aussi pour ambition de vendre une gamme de produits améliorant selon elle la performance et la longévité.

Le projet, lancé par l'entrepreneur australien Aron D'Souza en 2023, suscite la controverse dans les milieux sportifs et scientifiques. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a qualifié l'évènement de «dangereux et irresponsable».