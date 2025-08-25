  1. Clients Privés
Décathlon Malchance pour le champion olympique, opportunité pour Ehammer

ATS

25.8.2025 - 19:56

L'Appenzellois Simon Ehammer aura un rival de moins dans le décathlon des Mondiaux 2025. Champion olympique en titre, Markus Rooth a en effet déclaré forfait pour le grand rendez-vous de Tokyo.

Markus Rooth doit renoncer aux Mondiaux de Tokyo
Markus Rooth doit renoncer aux Mondiaux de Tokyo
ATS

Keystone-SDA

25.08.2025, 19:56

25.08.2025, 20:29

«C'est le coeur lourd que je dois annoncer que je ne participerai pas aux championnats du monde de Tokyo» du 13 au 21 septembre, a annoncé Markus Rooth sur son compte Instagram.

Athlétisme. Ehammer prend la 5e place, Moser monte sur le podium

AthlétismeEhammer prend la 5e place, Moser monte sur le podium

Le Norvégien explique s'être blessé à un genou et à un coude lors d'un entraînement à la perche, en se réceptionnant en dehors du matelas. Il va se faire opérer, a-t-il ajouté.

