Vuelta Le chrono de jeudi réduit à 12 km pour raisons de sécurité

ATS

10.9.2025 - 21:58

L'étape contre-la-montre du Tour d'Espagne prévue jeudi sur 27,2 km à Valladolid sera réduite à 12,2 km. Ceci pour «des raisons de sécurité» liées aux manifestations pro-palestiniennes, annonce mercredi soir l'organisation.

Keystone-SDA

10.09.2025, 21:58

«Dans le but d'assurer une meilleure protection de l'étape, l'organisation de la Vuelta, en coordination avec le Conseil municipal de Valladolid et après consultation du collège des commissaires, a décidé que l'étape contre-la-montre de demain se disputera sur un parcours de 12,2 km, avec le départ et l'arrivée aux lieux initialement prévus», selon un communiqué rendu public mercredi.

Vuelta. Un dispositif policier exceptionnel pour les dernières étapes

VueltaUn dispositif policier exceptionnel pour les dernières étapes

Cette étape est la 18e d'une Vuelta qui a été perturbée quasiment tous les jours par des manifestants pro-palestiniens hostiles notamment à la présence dans la course de l'équipe Israel-Premier Tech.

Mercredi, la plupart des militants s'étaient regroupés pacifiquement avant le pied de la dernière ascension, et le peloton a pu passer sans encombre, mais d'autres étapes avaient été raccourcies ou partiellement neutralisées en raison de la présence de manifestants sur la route ou à l'arrivée.

Vuelta. Grande première pour Pellizzari, Vingegaard en maîtrise

VueltaGrande première pour Pellizzari, Vingegaard en maîtrise

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

