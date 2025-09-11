Stefan Küng n'a pu faire mieux qu'une 6e place dans la 18e étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre de 12,2 km disputé à Valladolid. Le Thurgovien a concédé 12'' au vainqueur Filippo Ganna.

Stefan Küng a terminé 6e du «chrono» de Valladolid jeudi. EPA

Keystone-SDA ATS

Lauréat du long «chrono» de la Vuelta 2024 lors de l'ultime étape à Madrid pour son premier succès dans un grand Tour, Stefan Küng n'est pas parvenu à récidiver. Le Covid dont il a souffert ces dernières semaines ne lui permet pas encore d'être en pleine possession de ses moyens. Mais il peut être satisfait de sa performance.

Seulement 6e au deuxième pointage intermédiaire, le double champion du monde de la spécialité Filippo Ganna a pour sa part réalisé une démonstration sur les 4 derniers kilomètres pour arracher la victoire. L'Italien a ainsi repris quelque 10 secondes dans le final à l'Australien Jay Vine, 2e de l'étape avec 0''9 de retard.

Porteur du maillot rouge, Jonas Vingegaard a conservé sans difficulté la tête du classement général au terme d'une étape raccourcie de 15 km pour des raisons de sécurité. Le Danois a néanmoins perdu 10'' sur son dauphin portugais João Almeida (2e de l'étape), qu'il devance désormais de 40 secondes au général.

Leader de l'équipe UAE, João Almeida aura une ultime occasion de revenir sur le double vainqueur du Tour de France samedi, lors de l'avant-dernière étape arrivant au sommet de la Bola del Mundo, un col hors-catégorie (12,4 km à 8,6 % de moyenne). Les sprinters seront en revanche à la fête vendredi.

Dispositif de sécurité renforcé

L'étape de samedi, comme celle de dimanche à Madrid, sera encadrée par un dispositif de sécurité exceptionnel, avec le renfort «extraordinaire» de près de 1500 membres des forces de l'ordre, pour concilier «la sécurité de l'événement sportif et le droit légitime de manifester de tout citoyen», a annoncé la préfecture de Madrid dans un communiqué.

400 agents de la Garde civile seront déployés en renfort pour l'épreuve du samedi, et 1100 policiers pour l'ultime étape et l'arrivée à Madrid le dimanche. Il s'agira du plus important déploiement de ce type depuis le sommet de l'OTAN à Madrid en 2022, précise la préfecture.