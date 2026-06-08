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Chrono historique sur 800 m Voici comment Audrey Werro a choqué le monde de l’athlétisme

par Gilles Mauron

8.6.2026 - 13:00

1'53''98 : le monde de l'athlétisme n'en a pas cru ses yeux dimanche lorsque le chrono d'Audrey Werro s'est affiché, au terme d'un 800 m ébouriffant remporté à Stockholm devant la championne olympique Keely Hodgkinson.

Keystone-SDA, par Gilles Mauron

08.06.2026, 13:00

08.06.2026, 14:00

L'exploit de la Fribourgeoise, âgée de 22 ans seulement, est monumental. Il la place au 3e rang de l'histoire sur le double tour de piste derrière deux performances réalisées au début des années 80, alors que la lutte contre le dopage n'en était qu'à ses balbutiements.

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Impossible de comparer les performances, notamment entre deux disciplines. Mais jamais un Suisse ou une Suissesse n'avait réalisé un tel chrono. Les 12''24 qui ont valu l'or mondial à Ditaji Kambundji l'été dernier constituent le 7e temps de l'histoire sur 100 m haies. Le champion du monde 2001 André Bucher est lui le 31e performeur «all time» avec ses 1'42''55 sur 800 m.

Le record du monde du 800 m féminin, 1'53''28 par la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvila, est le plus vieux de l'athlétisme mondial, et l'un des plus sulfureux. Il a longtemps paru inaccessible, même pour la double championne olympique et triple championne du monde Caster Semenya qui en est restée à 1'54''25 (5e temps de l'histoire).

Sacrée championne olympique en 2024, impériale aux Mondiaux en salle 2026 de Torun où elle a triomphé en 1'55''30 avec une marge de 1''34 sur Audrey Werro (2e), Keely Hodgkinson semblait jusqu'ici la mieux armée pour titiller la marque de Kratochvila. La Britannique, 24 ans, avait déjà couru en 1'54''61, 7e temps de l'histoire. Jusqu'à dimanche.

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Une progression fulgurante

En 2021, à 19 ans, Keely Hodgkinson avait déjà réalisé 1'55''88 pour se parer d'argent aux JO de Tokyo. Au même âge soit en 2023, Audrey Werro ne «valait» que 1'58''13. Ce n'est qu'en fin de saison 2024 que l'athlète du CA Belfaux est passée pour la première fois sous les 1'58 pour s'approprier le record de Suisse (1'57''76).

La Fribourgeoise a poursuivi en 2025 sa progression chronométrique, portant son record à 1'55''91 à Zurich en août dernier. Tout en devant encaisser plusieurs échecs dans les grands championnats, avec cette chute en finale des Européens en salle puis cette 4e place aux Mondiaux indoor – à 0''01 du bronze – l'an passé.

Mais Audrey Werro apprend très vite. Trop «tendre» pour jouer des coudes il y a quelques mois encore, elle avait réussi avec mention un premier test tactique à Torun en mars en finale des Mondiaux en salle, où elle avait su se détacher derrière une Keely Hodgkinson intouchable pour aller chercher l'argent.

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«J'ai déjà fait de gros progrès tactiquement. Maintenant, je dois être capable de prendre plus rapidement des décisions en course, et de m'y tenir», disait-elle il y a tout juste un mois lors du media day de Swiss Athletics. Dimanche, elle a su attendre son heure pour passer Keely Hodgkinson grâce à un finish de folie.

Pas de limites

«J'arrive à me montrer méchante en course maintenant», se réjouissait aussi en mai Audrey Werro, qui est devenue la troisième femme de l'histoire à passer sous les 1'54. En brûlant la politesse à Keely Hodgkinson, laquelle a pourtant aussi signé dimanche un record personnel avec le 6e chrono de tous les temps (1'54''33).

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La lutte entre les deux jeunes femmes promet d'être belle. Elle devrait connaître son apogée pour 2026 le soir du vendredi 14 août en finale des Européens de Birmingham. «C'était comme une finale de Championnats d'Europe pour moi», a d'ailleurs lâché Audrey Werro dimanche à Stokcholm.

La Fribourgeoise, qui ne se consacre pleinement à l'athlétisme que depuis une dizaine de mois, n'en a pas fini d'affoler les chronomètres. «Je ne connais pas mes limites, j'espère juste en être encore loin», déclarait-elle encore il y a tout juste un mois, comme pour prévenir ses rivales.

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