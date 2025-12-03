«Expertise remarquable» et «implication collective»: la commission du Comité international olympique (CIO) dédiée au suivi des JO-2030 a accordé son satisfecit à l'issue de sa première visite sur plusieurs sites de Savoie et Haute-Savoie devant accueillir ces jeux d'hiver.

Pierre-Olivier Beckers-Vieujant et le CIO affichent une forte confiance après leur visite sur divers sites. imago/PanoramiC

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Des tremplins de saut à ski de Courchevel à la légendaire piste de la Face de Bellevarde, la délégation a arpenté entre lundi et mercredi plusieurs stations des Alpes du nord, accompagnée par les plus hauts responsables du sport français.

Cette visite «s'achève sur une note très positive, avec un haut niveau de satisfaction et une confiance solide de la part du CIO», a résumé mercredi au Grand Bornand devant la presse Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux olympiques d’hiver Alpes françaises 2030.

«Nos visites ont mis en lumière une expertise locale remarquable, portée par des équipes profondément ancrées dans leurs territoires», a-t-il ajouté, mettant en avant «l'engagement et le soutien de l'ensemble des parties prenantes, Etat, collectivités, comité d'organisation».

«Cette implication collective est un signal fort et extrêmement encourageant», a ajouté M. Beckers-Vieujant, rappelant également que les organisateurs portaient «l'ambition d'un projet exemplaire qui limite son empreinte environnementale au strict minimum».

Edgar Grospiron, président du comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques (Cojop), a pour sa part salué «une session de travail réussie, qui a permis d'avancer sur certains dossiers stratégiques».

Plusieurs inconnues demeurent concernant la carte des futurs sites olympiques, comme la réintégration définitive de Val d'Isère pour accueillir les épreuves techniques de ski alpin, la localisation des Jeux paralympiques ou encore celle - en Italie ou aux Pays-Bas - de l'anneau de vitesse pour le patinage.

«On en est encore au stade des négociations» concernant Val d'Isère, il y a encore «tout un tas de processus de validation pour arriver à faire aboutir les options qu'on a prises et qui doivent se confirmer», a indiqué Edgar Grospiron.

Au sujet de la loi olympique, qui arrivera devant l'Assemblée nationale le 15 décembre après un retard dû à la crise politique française, M. Beckers-Vieujant a indiqué que le CIO l'"attend avec impatience" notamment car elle permettra «la mise en route de la phase plus opérationnelle des infrastructures permanentes et temporaires».

Concernant le vote du projet de loi de finances, qui doit valider les garanties financières apportées par l'Etat à ces JO-2030, il a indiqué «n'avoir pas d'inquiétude. C'est un point important mais qui n'empêche pas d'avancer. Nous savons que les garanties qui nous ont été à de multiples reprises confirmées arriveront».