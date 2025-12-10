  1. Clients Privés
JO d'hiver 2030 Le CIO déterminera le programme sportif en juin prochain

ATS

10.12.2025 - 18:51

Le Comité international olympique (CIO) déterminera en juin 2026 le programme sportif complet des JO 2030 dans les Alpes françaises, a annoncé mercredi sa présidente Kirsty Coventry. Plusieurs disciplines pourraient faire leur entrée aux Jeux olympiques.

Les JO 2030 se tiendront dans les Alpes françaises (photo d'illustration).
Les JO 2030 se tiendront dans les Alpes françaises (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.12.2025, 18:51

«Nous allons continuer à évaluer toutes les disciplines existantes du programme des Jeux olympiques d'hiver, ainsi que tout nouveau sport additionnel potentiellement proposé, et la décision concernant ces deux points sera prise en juin», a déclaré à la presse la dirigeante zimbabwéenne.

Le CIO avait initialement envisagé, lors de la précédente réunion de sa commission exécutive en septembre, d'établir dès son rendez-vous de décembre la liste des épreuves sportives retenues pour 2030, dont le détail et les quotas d'athlètes varient toujours d'une édition olympique à l'autre.

Mais outre la formation tardive du comité d'organisation français et les sujets qui lui restent à régler – dont la carte définitive des sites -, cette décision se heurte au vaste processus de réflexion engagé par Kirsty Coventry depuis qu'elle a remplacé en juin l'Allemand Thomas Bach.

Le cyclocross et le trail aux JO?

Elle a notamment lancé un groupe de travail sur le programme olympique, qui doit plancher sur la possible intégration aux JO d'hiver de disciplines, telles que le trail ou le cyclocross, relevant de fédérations internationales impliquées dans les Jeux d'été, ce qui serait une première.

Or les fédérations internationales d'hiver s'y sont opposées dans un communiqué commun mi-novembre, estimant que l'entrée de ces sports «diluerait la marque, l'héritage et l'identité» des JO d'hiver.

Les organisateurs des JO 2030 envisagent également de faire entrer l'escalade de glace au programme olympique, alors que le freeride milite lui aussi pour un strapontin olympique, et que le ski-alpinisme déjà retenu aux JO 2026 de Milan-Cortina cherche à être reconduit quatre ans plus tard.

