Le Comité international olympique a fermé jeudi la porte à la présence de disciplines telles que le trail, le cyclocross ou le gravel. Les organisateurs des JO 2030 dans les Alpes françaises envisageaient de les proposer.

Edgar Grospiron avait envisagé en décembre l'entrée de disciplines d'extérieur aux JO-2030. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA ATS

«Nous voterons sur le programme en juin, mais nous avons déjà décidé qu'aucun sport d'été et aucun sport toutes saisons n'y figureront. Il ne s'agira que de neige et de glace», a déclaré à la presse Kirsty Coventry, la présidente du CIO. Rien ne dit qu'il en sera toujours ainsi pour l'édition suivante, prévue en 2034 à Salt Lake City, puisqu'un groupe de travail au sein de l'instance a été chargé d'une réflexion plus large sur le programme sportif des JO, et doit encore rendre ses conclusions.

Le freeride et l'escalade sur glace privilégiés

Mais dans l'immédiat, le CIO restreint le champ des «sports additionnels» que pourraient proposer les organisateurs français pour 2030, ce qui devrait réjouir le freeride ou l'escalade sur glace, qui restent en lice. Le patron des JO-2030 Edgar Grospiron avait envisagé en décembre l'entrée de disciplines d'extérieur sans lien avec la neige et la glace, à l'organisation peu coûteuse, pour mieux utiliser le potentiel des Alpes françaises.

«Entre 1'000 m et 2'500 m d'altitude, on a toute la neige, toutes les stations. Mais entre 0 et 1'000 m, il n'y a rien alors que c'est un formidable terrain de jeu. Et là on pense aux sports outdoor: trail, cyclocross, gravel... Ce serait quand même dommage de ne pas montrer cette facette-là», avait-il déclaré.

Mais cette perspective s'était heurtée à l'hostilité des fédérations internationales d'hiver, qui avaient appelé à ne pas «dénaturer» l'événement en l'ouvrant à des disciplines portées par les fédérations internationales d'été.