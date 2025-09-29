  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Paralympisme Le CIO «prend acte» de la réintégration des Russes

ATS

29.9.2025 - 11:08

Le Comité international olympique «prend acte» de la réintégration de la Russie et du Bélarus décidée samedi par son homologue paralympique. Il maintient pour les JO 2026 une participation sous bannière neutre, a indiqué le CIO lundi.

Le CIO «prend acte» de la réintégration de la Russie et du Bélarus décidée par son homologue paralympique (photo d’illustration).
Le CIO «prend acte» de la réintégration de la Russie et du Bélarus décidée par son homologue paralympique (photo d’illustration).
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

29.09.2025, 11:08

L'instance olympique «prend acte de la décision prise par l'assemblée générale du Comité international paralympique (IPC)», qui a levé à la surprise générale et à une courte majorité la suspension partielle infligée à la Russie et au Bélarus après l'invasion de l'Ukraine, selon un porte-parole interrogé par l'AFP.

Cette décision permet en principe aux sportifs des deux pays, exclus des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin – au tout début de la guerre – puis admis à titre individuel et sous bannière neutre aux Jeux de Paris en 2024, de retrouver leurs pleins droits, c'est-à-dire hymnes, couleurs officielles et présence au tableau des médailles.

Paralympisme. Le comité international fait une faveur à la Russie

ParalympismeLe comité international fait une faveur à la Russie

En revanche, l'instance olympique réitère sa propre «approche pour les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina» (6-22 février 2026), décidée le 19 septembre par sa commission exécutive et qui reconduit à l'identique le dispositif des JO 2024 de Paris.

Pour peu que les fédérations internationales leur ouvrent des voies de qualification, Russes et Bélarusses pourront concourir dans les épreuves individuelles, sous bannière neutre, à condition de ne pas être sous contrat avec l'armée ou les services de sécurité et de ne pas soutenir activement la guerre en Ukraine.

Les plus lus

Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Carla Bruni chante Let It Be pour son «amour» Nicolas Sarkozy
«On a quatre beaux specimens de barboteurs en eau trouble»
Plainte contre Lecornu, accusé d'avoir fait croire qu'il avait un master 2 de droit
Accident mortel d'un plongeur de la police zurichoise en service