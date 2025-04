Thomas Bach, le président sortant du Comité international olympique (CIO), a salué le «soutien inébranlable» du pape François, décédé lundi, à la cause des Jeux Olympiques et en faveur des réfugiés.

«La disparition de Sa Sainteté le pape François nous prive d'un grand ami et d'un fervent défenseur du Mouvement olympique. Le soutien qu'il a apporté à la mission de paix et de solidarité des Jeux Olympiques et aux initiatives du CIO en faveur des réfugiés a été inébranlable», a souligné M. Bach dans un communiqué.

«Passionné de sport, il a toujours été profondément attaché aux valeurs olympiques. Je lui serai éternellement reconnaissant pour l'inspiration, les encouragements et le soutien qu'il a apportés au Mouvement olympique lors de nos différents échanges», a-t-il ajouté.

Thomas Bach, qui cèdera en juin la présidence du CIO à la Zimbabwéenne Kirsty Coventry, a été reçu plusieurs fois par le souverain pontife qui avait lui-même reçu en 2013 l'ordre olympique en or en reconnaissance de sa vision positive du rôle que le sport pouvait jouer auprès des jeunes et sa contribution à l'édification de la paix.

Le président du CIO a également souligné avoir été inspiré dans la création de la toute première équipe olympique des réfugiés pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016 par «sa défense obstinée des réfugiés» et de «son engagement sans faille en faveur de cette cause».