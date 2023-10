La 107e édition du Tour d'Italie (4-26 mai) se conclura, comme en 2023, à Rome. Ceci au terme d'une troisième semaine en haute altitude avec notamment l'ascension du col du Stelvio et une redoutable avant-dernière étape, selon le parcours dévoilé vendredi.

Après diverses étapes, le Tour d’Italie se terminera à Rome. KEYSTONE

L'édition 2024 s'élancera de Venaria Reale, près de Turin, et après trois étapes dans le Piémont, descendra jusqu'à Naples avant de remonter vers les Alpes et les Dolomites via le littoral Est.

La première semaine sera marquée par une 6e étape rappelant les Strade Bianche, avec des chemins de gravier, un contre-la-montre de 37,2 km le 10 mai, suivi le lendemain d'une 8e étape qui pourrait faire des dégâts avec son arrivée à 1450 m d'altitude à Prati di Tivo, dans les Abruzzes.

La deuxième semaine se conclura par un second contre-la-montre de 31 km, prélude à un enchaînement redoutable de trois étapes de montagne: 15e étape (220 km) avec arrivée à Livigno, 16e étape avec l'ascension du col du Stelvio (2758 m), placée toutefois à 150 km de l'arrivée, et 17e étape dont l'arrivée sera jugée au col Brocon avec des portions à 11% (1616 m).

«C'est pour moi l'étape qui retient mon attention»

Mais c'est peut-être la 20e et avant-dernière étape qui décidera du nom du vainqueur du Giro 2024, puisque qu'elle comprend l'ascension à deux reprises du Mont Grappa (1775 m). «C'est pour moi l'étape qui retient mon attention», a assuré le Slovène Primoz Roglic, vainqueur du dernier Giro, grâce à sa victoire dans l'avant-dernière étape, un contre-la-montre de 18,6 km.

Les coureurs en lice devront parcourir un total de 3319 km avec quatre étapes de plus de 200 km et un dénivelé total de 42'900 m, contre 51'400 en 2023, soit «une baisse de 20%», a précisé le patron de l'épreuve.

Lors de cette présentation, l'organisateur du Giro RCS Sport a annoncé que l'édition féminine s'appellerait désormais Giro d'Italia Women et bénéficiera du même niveau en termes d'organisation que l'édition masculine. L'édition 2024 aura lieu du 7 au 14 juillet et son parcours sera dévoilé dans les prochaines semaines.

ATS