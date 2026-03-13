Le grimpeur colombien Harold Tejada a remporté la 6e étape de Paris-Nice, vendredi à Apt. Il a contré une attaque du Français Lenny Martinez à cinq kilomètres de l'arrivée.

🔥 Course poursuite dans les rues d’Apt pour une superbe victoire !

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 6



🍿 A thrilling chase through the streets of Apt for a superb victory!

⏪ Relive the final kilometer of Stage 6#ParisNice pic.twitter.com/A2x7o0DAoB — Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2026

Keystone-SDA ATS

C'est seulement la deuxième victoire de la carrière du coureur d'Astana, 28 ans, qui s'est imposé avec six secondes d'avance sur le Français Dorion Godon.

Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune de leader avec une avance énorme de 3'22 sur le Colombien Dani Martinez avant les deux dernières étapes, qui risquent à nouveau d'être perturbées par la météo.

L'étape-reine vers Auron samedi risque même, comme cela arrive régulièrement sur Paris-Nice, d'être raccourcie avec une arrivée déplacée à un autre endroit puisque des chutes de neige sont attendues dans la station des Alpes-Maritimes.