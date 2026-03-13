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Paris-Nice Tejada contre-attaque Lenny Martinez et empoche la 6e étape

ATS

13.3.2026 - 17:36

Le grimpeur colombien Harold Tejada a remporté la 6e étape de Paris-Nice, vendredi à Apt. Il a contré une attaque du Français Lenny Martinez à cinq kilomètres de l'arrivée.

Keystone-SDA

13.03.2026, 17:36

C'est seulement la deuxième victoire de la carrière du coureur d'Astana, 28 ans, qui s'est imposé avec six secondes d'avance sur le Français Dorion Godon.

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Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune de leader avec une avance énorme de 3'22 sur le Colombien Dani Martinez avant les deux dernières étapes, qui risquent à nouveau d'être perturbées par la météo.

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L'étape-reine vers Auron samedi risque même, comme cela arrive régulièrement sur Paris-Nice, d'être raccourcie avec une arrivée déplacée à un autre endroit puisque des chutes de neige sont attendues dans la station des Alpes-Maritimes.

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