Le Conseil fédéral est favorable à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038 en Suisse. Une aide financière de 200 millions de francs est prévue. Berne ne prévoit pas de référendum facultatif, réclamé par certains cantons et partis politiques.

Le Conseil fédéral est favorable à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038 en Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les grandes lignes du soutien de la Confédération à la manifestation ont été «en grande majorité accueillies favorablement» lors de la procédure de consultation, a-t-elle indiqué lundi. Elles n'ont connu «aucun changement fondamental» par rapport à celles présentées en début d'année.

Le Conseil fédéral prévoit une aide financière maximale de 200 millions de francs. Il considère l'arrêté de planification comme n'étant pas de «portée majeure». Il ne sera donc pas sujet au référendum facultatif, comme demandé par la gauche et l'UDC.

De plus, Berne estime que les risques relevés par le concept d'organisation et de financement «paraissent maîtrisables». Les organes législatifs et la population des lieux où se tiendront des épreuves auront la possibilité de donner leur avis.