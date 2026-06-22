  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Organisés en Suisse Le Conseil fédéral donne son feu vert pour les Jeux d'hiver 2038

ATS

22.6.2026 - 08:29

Le Conseil fédéral est favorable à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038 en Suisse. Une aide financière de 200 millions de francs est prévue. Berne ne prévoit pas de référendum facultatif, réclamé par certains cantons et partis politiques.

Le Conseil fédéral est favorable à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038 en Suisse.
Le Conseil fédéral est favorable à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038 en Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 08:29

Les grandes lignes du soutien de la Confédération à la manifestation ont été «en grande majorité accueillies favorablement» lors de la procédure de consultation, a-t-elle indiqué lundi. Elles n'ont connu «aucun changement fondamental» par rapport à celles présentées en début d'année.

Le Conseil fédéral prévoit une aide financière maximale de 200 millions de francs. Il considère l'arrêté de planification comme n'étant pas de «portée majeure». Il ne sera donc pas sujet au référendum facultatif, comme demandé par la gauche et l'UDC.

De plus, Berne estime que les risques relevés par le concept d'organisation et de financement «paraissent maîtrisables». Les organes législatifs et la population des lieux où se tiendront des épreuves auront la possibilité de donner leur avis.

Les plus lus

«À l'heure actuelle, acheter une maison est une utopie pour beaucoup de monde»
Un milliard de francs par jour: faut-il craindre un blackout en Suisse ?
Une «semaine historique» s'annonce en Europe: le mercure s'affole !
«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
Le peuple n'a pas son mot à dire: le prince maintient l'interdiction de l'avortement