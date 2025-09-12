Le meilleur pour la fin: les courses de cross-country «classique» constituent le point d'orgue des Mondiaux de VTT qui se terminent ce week-end en Valais. Alessandra Keller sera le principal atout helvétique, alors que Nino Schurter rêve d'un ultime grand exploit.

Nino Schurter frappera-t-il un dernier grand coup avant de prendre sa retraite à Lenzerheide. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les épreuves de cross-country des premiers championnats du monde combinés de VTT ont pour cadre Crans-Montana. Les femmes en découdront samedi dès 14h, et les messieurs dimanche à 13h30. Le départ et l'arrivée se feront au centre du village, d'où le circuit de 4,4 km mènera au lac de Chermignon, au pied du domaine skiable.

Qui sont les tenants du titre?

La Néerlandaise Puck Pieterse est la tenante du titre chez les femmes, tandis que chez les hommes, c'est le Sud-Africain Alan Hatherly qui a remporté le titre en 2024 à Andorre. Les Suisses, habitués au succès, étaient repartis bredouilles de ces joutes, comme cela avait été le cas aux Jeux olympiques de Paris. Ils doivent se reprendre devant leur public.

Qui sont les candidats suisses au podium?

Alessandra Keller constitue l'atout numéro 1 dans le camp helvétique. L'année dernière, la Nidwaldienne de 29 ans a remporté le général de la Coupe du monde, comme en 2022. Opérée du ligament croisé du genou droit à l'issue de la saison, elle est montée peu à peu en puissance cette année. Son sacre mardi à Zermatt en short-track lui permettra d'évoluer l'esprit libéré.

Chez les messieurs, les Suisses ne font plus partie des grands favoris, mais la plupart des membres du septuor sont susceptibles de réaliser un coup: Fabio Püntener, le mieux classé en Coupe du monde (5e), Filippo Colombo, Lars Forster ainsi que les expérimentés Mathias Flückiger et Nino Schurter peuvent tous y croire.

Nino Schurter n'est qu'un outsider à la fin de sa glorieuse carrière, mais cette compétition sera forcément particulière pour le Grison de 39 ans: il s'agit de sa dernière course dans des Mondiaux, et de son avant-dernière en tant que professionnel. Une semaine plus tard, le champion olympique 2016, dix fois champion du monde, quittera le sport de haut niveau après l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide.

Qui sont les principaux adversaires des Suisses?

Chez les messieurs, le cercle des candidats à la victoire semble plus large que jamais. Les sept courses de Coupe du monde disputées cette saison ont vu six vainqueurs: Victor Koretzky, Christopher Blevins (2), Ondrej Cink, Martin Vidaurre Kossmann, Tom Pidcock et Luca Martin.

Les coureurs susceptibles de cueillir l'or à Crans-Montana sont encore plus nombreux, comme le montre également le regard porté sur les athlètes suisses. Avec Mathieu van der Poel, c'est en outre la star néerlandaise du cyclisme qui s'aligne en Valais, alors qu'il roule sinon principalement sur la route.

Chez les dames, les adversaires les plus redoutables d'Alessandra Keller sont, sur le papier, les doubles vainqueures de la saison Jenny Rissveds, Puck Pieterse et Samara Maxwell.

Qui manque à l'appel?

Les absences les plus notables sont celles de Tom Pidcock et Pauline Ferrand-Prévot, tous deux champions olympiques en 2024 et champions du monde en 2023 en cross-country. Le Britannique fait la navette entre les disciplines et participe actuellement à la Vuelta, tandis que la Française se concentre entièrement sur la route cette saison. Côté suisse, Thomas Litscher et Dario Lillo, entre autres, ont été écartés de la sélection.