Au lieu d'attendre le bon vouloir des cieux, le comité d'organisation du CSIO de Saint-Gall a inondé lui-même le gazon rénové. Résultat: le Gründenmoos est désormais paré contre les pluies torrentielles.

Dès jeudi, Saint-Gall attirera l'élite mondiale du saut d'obstacles avec une dotation d'environ un million de francs. ats

Keystone-SDA ATS

Les précipitations exceptionnelles de 2024 ont porté un double coup aux responsables du CSIO. D'une part, la Coupe des Nations 2024 est littéralement tombée à l'eau et, d'autre part, Saint-Gall a été exclue de la prestigieuse Ligue des Nations. Le comité d'organisation s'est retrouvé face à deux tâches importantes: remettre l'événement sportif sur les rails et rénover le terrain en herbe.

La première tâche a été parfaitement accomplie, comme on le sait depuis la mi-février. Dès jeudi, Saint-Gall attirera l'élite mondiale du saut d'obstacles avec une dotation d'environ un million de francs. La ville de Suisse orientale se positionne ainsi, comme Aix-la-Chapelle, Rome ou La Baule, comme un lieu important du sport équestre.

Et depuis quelques semaines, il est certain que le deuxième défi a aussi été relevé avec brio. Avec le Gründenmoos, Saint-Gall présente en effet l'une des meilleures pelouses au monde pour le saut d'obstacles. «Avant, elle était déjà bonne», souligne Nayla Stössel, présidente du comité d'organisation. «A l'époque, le terrain avait quelques limites en cas de fortes pluies persistantes, mais cela ne nous a jamais empêché de proposer du sport.»

«Un montant correct»

La ville, propriétaire du stade, le canton et le CSIO de Saint-Gall ont trouvé une solution pour assumer financièrement l'assainissement. Nayla Stössel ne veut pas donner de chiffres – «un montant correct, car il ne s'agissait pas seulement d'une mise à jour cosmétique» – et préfère détailler les mesures mises en œuvre.

«La place est située plus bas que le terrain environnant, avec l'inconvénient que l'eau peut aussi s'infiltrer par les côtés en cas de pluie», explique-t-elle. C'est pourquoi un système de drainage a été installé sur trois côtés de la place. En cas de pluie, ce système permet d'évacuer l'eau des talus.

Sur le terrain lui-même, la résistance à l'eau a été améliorée par des fentes d'infiltration, qui ont été remplies de 600 tonnes de sable de quartz. Et pour ameublir le sol, les ouvriers ont mis en place 300 tonnes de sable de lave. Par-dessus cette base, le gazon a été réensemencé avec une variété de graminées spécialement dédiée aux terrains de sport équestre. Le système racinaire s'étend désormais beaucoup plus profondément qu'il y a un an et le gazon absorbe beaucoup mieux l'eau qui ne s'écoule pas immédiatement.

Début mai, les cavaliers Martin Fuchs et Dominik Fuhrer ont eu l'honneur de tester ce gazon flambant neuf. Les deux sportifs étaient satisfaits, qualifiant le terrain de «parfait», selon Nayla Stössel.

Retour en Ligue des Nations ?

En raison de son annulation en 2024, Saint-Gall a été éjecté de la Ligue des Nations. Outre Abu Dhabi, Ocala (USA) et Rotterdam, Saint-Tropez entre en lice cette année. La station balnéaire française n'a jusqu'à présent pas encore organisé de grand événement et n'a pas de renommée dans le milieu équestre.

Après l'expulsion qui a surpris et déçu le comité d'organisation de Saint-Gall, la question se pose en Suisse orientale de savoir s'ils doivent viser un retour en Ligue des Nations après la rénovation de la pelouse. Nayla Stössel se montre diplomate: «Nous nous concentrons sur nos devoirs. Tout le reste viendra.»

En tout cas, le CSIO de Saint-Gall ne nourrit aucune rivalité contre Saint-Tropez. «Le règlement de la Ligue des Nations autorise tout à fait cinq étapes. Il ne faut pas opposer Saint-Gall et Saint-Tropez, les deux auraient leur place», assure Nayla Stössel.