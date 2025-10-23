Le cycliste français Sofiane Sehili, incarcéré depuis début septembre en Russie, a été libéré jeudi après avoir été condamné à une amende pour «franchissement illégal de la frontière» dans l'Extrême-Orient russe, a annoncé à l'AFP une instance judiciaire.

🔴 Russie : le cycliste français Sofiane Sehili libéré



▶️ Incarcéré depuis début septembre en Russie, il a été condamné ce jeudi à une amende pour "franchissement illégal de la frontière" russe et libéré. pic.twitter.com/CwK4ss7PqF — LCI (@LCI) October 23, 2025

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Il a d'abord été reconnu coupable du franchissement illégal de la frontière et condamné à une amende de 50'000 roubles (environ 530 euros)», a déclaré à l'AFP par téléphone une porte-parole du service de presse unifié des tribunaux régionaux.

Mais compte tenu du temps passé en détention provisoire, le cycliste de 44 ans a été «exempté du paiement de l'amende et libéré dans la salle du tribunal» de la localité de Pogranitchny, dans la région de Primorié (Extrême-Orient russe) où a eu lieu l'audience, a-t-elle précisé.

Selon les images diffusées sur Telegram par le service de presse unifié des tribunaux régionaux, Sofiane Sehili, vêtu d'un pull et d'un pantalon bleus, a écouté le jugement dans une cage en métal réservée aux prévenus, avant d'être libéré.

Contactée par l'AFP, l'avocate de Sofiane Sehili, Alla Kouchnir, n'était pas joignable dans l'immédiat. Accusé de «franchissement illégal de la frontière» russe, M. Sehili risquait jusqu'à deux ans de prison.

Traversée eurasienne

Il avait été arrêté début septembre en Extrême-Orient russe, censé être l'étape finale de son record du monde de la traversée eurasienne à vélo, et était depuis en détention provisoire dans l'attente de son procès.

Le cycliste d'endurance français avait voulu pédaler en Russie depuis la Chine via un poste-frontière qui n'était franchissable qu'en train ou en autocar, selon un responsable d'une commission publique de contrôle des prisons, Vladimir Naïdine. Or, utiliser ces modes de transport aurait invalidé son record après plus de 60 jours et des milliers de kilomètres d'effort.

Le cycliste était parti de Lisbonne début juillet, et comptait traverser 17 pays pour arriver début septembre à Vladivostok, en Extrême-Orient russe.

Sa compagne Fanny Bensussan a indiqué en septembre à la chaîne française France 3 Occitanie que le cycliste avait décidé de se présenter devant les douaniers, convaincu qu'ils le laisseraient tout de même passer à vélo, mais avait été arrêté. «Il ne pensait qu'à son exploit sportif», avait-elle expliqué.

Ancien documentaliste au magazine culturel Télérama, Sofiane Sehili s'est spécialisé dans l'ultracyclisme, fait d'épreuves longues de plusieurs centaines ou milliers de kilomètres. Plusieurs ressortissants occidentaux ont été arrêtés en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle en Ukraine en 2022, et les relations diplomatiques entre Paris et Moscou sont glaciales.