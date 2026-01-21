Le défi français K-Challenge a officialisé sa participation à la 38e Coupe de l'America. Celle-ci se tiendra à Naples à l'été 2027, étrennant la nouvelle formule de cette compétition de voile.

Le défi continue ! 🇫🇷



C’est officiel : la France, représentée par K-Challenge, membre fondateur de l’AC Partnership, sera présente lors de la 38ᵉ @americascup à Naples en 2027.



Le défi français a continué de se préparer en coulisses et ne s’est, en réalité, jamais arrêté. pic.twitter.com/42297KSB8X — K Challenge (@KChallengeAC) January 21, 2026

Keystone-SDA ATS

K-Challenge rejoint les quatre autres membres fondateurs de cette Coupe de l'America new-look (Team New Zealand, le tenant du titre, Luna Rossa, Alinghi et Athena Racing), dont le format a été repensé pour dynamiser la plus vieille compétition sportive au monde, créée en 1851. Ces défis, après des mois de discussions, sont parvenus à former une alliance inédite pour créer une nouvelle structure de gouvernance.

Petite révolution pour cette vieille dame, c'est cette structure, l'America's Cup Partnership (ACP), lancée fin 2025, qui organisera désormais la compétition et non plus le Defender. Auparavant, cette charge était en effet dans les mains du tenant du titre, qui décidait du calendrier et des règles, donnant lieu à un agenda erratique.