Le navigateur Guirec Soudée (MACSF) s'est lancé mardi au large d'Ouessant dans une tentative de record inédit: faire le tour du monde seul, d'est en ouest, contre les vents et les courants dominants, à bord d'un multicoque.

Agence France-Presse Clara Francey

Soudée a passé la ligne à 11h36 (heure française, GMT+1) avec pour objectif de boucler son périple autour de la planète «à l'envers» en «moins de 100 jours». Il serait le premier multicoque à y arriver.

«Le bateau est très stable, très rapide. À la barre, je prends un plaisir immense. Je pense qu'on a tout pour réussir. Il y aura forcément des aléas, mais je suis optimiste», a expliqué à l'AFP le navigateur de 33 ans, quelques jours avant le départ.

Seuls cinq marins l'ont déjà fait en monocoque. Le record tient depuis 2004, établi par le Français Jean-Luc Van Den Heede (122 j 14 h). «C'est un record qui est plus engagé que les autres. Tu ne prends pas le chemin normal, tu es toujours à l'inverse des vents portants», a détaillé Soudée.

«Cela rallonge la route et il faut avoir envie d'aller au front. Moi, cela me plaît bien», a ajouté le marin qui s'était fait connaître avec une longue aventure en bateau autour du monde, de 2014 à 2018, accompagné de sa poule Monique.

Son expérience sur le Vendée Globe, qu'il a bouclé en 23e position le 8 février dernier après un peu moins de 90 jours en mer, l'a fait changer de dimension. «Il y a moins d'un an, j'étais encore dans les quarantièmes. Tout ça aide beaucoup», a estimé ce jeune père de deux enfants.

Soudée s'attaque au record à bord d'un maxi-trimaran de la classe Ultim, le vieux Géronimo, mis à l'eau en 2001 et redessiné en 2012-2013. Pendant son périple, il sera conseillé à distance par le météorologue Christian Dumard et par son directeur d'équipe Alain Gautier, vainqueur du Vendée Globe 1992/1993.

Pour que le record soit homologué, le navigateur devra couper tous les méridiens et franchir au moins une fois l'équateur.

Deux autres voiliers sont partis ces dernières semaines en quête d'un record du tour du monde à la voile, mais en équipage et à l'endroit (d'ouest en est): Sodebo et The Famous Project.