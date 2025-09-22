La deuxième journée des éliminatoires des Championnats du monde d'aviron à Shanghai s'est bien passée pour l'équipe de Suisse. Le deux de couple avec Fabienne Schweizer et Salome Ulrich s'est qualifié pour la finale A, tandis que le deux de couple masculin s'est assuré une place en demi-finale.

Le deux de couple avec Fabienne Schweizer et Salome Ulrich s'est qualifié pour la finale A. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Chez les dames, qui affrontaient les Françaises et les Grecques lors de leur course préliminaire, Schweizer et Ulrich ont dû sprinter dans les derniers mètres pour devancer la Grèce et s'assurer une place en finale A grâce à leur 2e place.

Le deux de couple masculin avec Raphaël Ahumada et Kai Schätzle a terminé sa course préliminaire derrière les champions olympiques en titre, la Roumanie. Ils se sont ainsi qualifiés pour la demi-finale.