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«Un changement sera bénéfique» Le directeur de Swiss Olympic démissionne

ATS

30.3.2026 - 15:53

Le directeur de Swiss Olympic Roger Schnegg a présenté sa démission après plus de 14 ans à ce poste. Son successeur n'a pas encore été désigné, a communiqué l'Association faîtière du sport suisse lundi.

Roger Schnegg quitte la direction de Swiss Olympic.
Roger Schnegg quitte la direction de Swiss Olympic.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.03.2026, 15:53

«Je suis convaincu qu'un changement sera bénéfique tant pour moi que pour Swiss Olympic», a déclaré celui qui a pris ses fonctions en janvier 2012. Le Conseil exécutif de l'association et sa présidente Arnold ont pris acte «avec regret». «Roger Schnegg m’a apporté un excellent soutien depuis mon entrée en fonction. Il a partagé avec moi son savoir-faire ainsi que son réseau dans le domaine du sport», a ajouté l'ex-conseillère fédérale, citée dans le communiqué.

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Avant d'être nommé à ce poste, Roger Schnegg avait dirigé la Fédération suisse de volleyball «Swiss Volley» entre 2003 et 2008, avant de partir diriger le service des sports de la Ville de Berne jusqu'à fin 2011.

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